عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
فن وثقافة

بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم وثائقي.. نيكولا خوري: هذا نتاج مجهود 4 سنوات| خاص

فيلم "ثريا حبي"
فيلم "ثريا حبي"
أحمد إبراهيم

كشف المخرج نيكولا خوري عن سعادته بعد حصول فيلمه الوثائقي “ثريا حبي” على جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته السادسة والأربعين. 

وقال نيكولا خوري، فى تصريح خاص لصدى البلد: “هذه الجائزة تعتبر نتاج مجهود شاق على مدار 4 سنوات كاملة حاولنا فيها تقديم أفضل ما لدينا من خلال قصة رومانسية عن حياة ثريا بغدادي”. 

وأضاف نيكولا: “هذا العمل صورت مدة طويلة منه، وهو ما دفعني إلى حذف عدد كبير من المشاهد حتى نكثف العمل ونتمكن من عرضه ومشاركته في مهرجانات عالمية مثل القاهرة السينمائي”.

ثريا حبي أفضل فيلم وثائقي

من ناحية أخرى، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، فوز فيلم  "ثريا حبي" (Souraya Mon Amour) للمخرج نيكولا خوري بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

"ثريا حبي" فيلم وثائقي لبناني – قطري ناطق بالعربية، تبلغ مدته 81 دقيقة، ويأخذ المشاهد في رحلة عميقة داخل عالم الفنانة ثريا بغدادي، مستعيدًا علاقتها بزوجها الراحل، المخرج الكبير مارون بغدادي، بعد ثلاثة عقود من رحيله.

يعتمد الفيلم على لقطات من فيلم مارون بغدادي "حروب صغيرة" (1982)، الذي وثّق لحظة لقائهما الأولى، ويستند كذلك إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف تفاصيل حياتها الداخلية. 

ويركز العمل على علاقة ثريا بجسدها بعد سنوات من الرقص والتأمل، كما يتأمل فكرة الحداد واستعادة الذاكرة، عبر سرد بصري حميم ينسج بين الماضي والحاضر بروح شاعرية.

وضمّت لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم وثائقي كلًا من: جولي بيرجيرون (منتجة – فرنسا)، بسام مرتضى (مخرج ومنتج – مصر)، وعلا سلامة (المديرة التنفيذية لمؤسسة فيلم لاب فلسطين – فلسطين). 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). 

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. 

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ثريا حبي فيلم ثريا حبي نيكولا خوري المخرج نيكولا خوري ثريا بغدادي

