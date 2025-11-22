قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رحمة محسن: أعمالي اللي بتاجر فيها مع ربنا محاوطاني

رحمة محسن
رحمة محسن
يارا أمين

أثارت الفنانة رحمة محسن تفاعلًا كبيرًا على حسابها بعد نشرها رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن تجاربها الشخصية مع النجاح، والتحديات التي واجهتها بسبب تصرفات بعض الأشخاص من حولها.

وكتبت رحمة على صفحتها بموقع إنستجرام: “مشاعر كتير جوايا من كترها مش قادره أعبر .. لكن مهم أوي أتكلم عن شويه دروس مستفادة . إن الإنسان لازم يتقبل إن نجاحه ممكن يكون بياكل ف قلب ناس مريضه .. وإن في أشخاص ممكن ماتنامش الليل لو حسوا إنك ف خير وكرم من ربنا .. وإن في ناس ممكن تبقي معاك وماسكه فيك علشان إنت عندك المصلحه”.

وتابعت: “لكن لو المصلحة دي خلصت منك هما مش هايسيبوك تعيش .. لازم يبذلوا أقصي مجهود ممكن يبذله إنسان لتدمير إنسان تاني .. هنا بقي بيحصل إيه”.

وأضافت: “بتحاوطك أعمالك إللي بتتاجر فيها مع ربنا .. بتسندك مرة ماشاركتش فيها ف النميمة علي حد .. ومره ماظلمتش حد .. ومره أكرمت حد .. ومره سامحت حد .. ومره راضيت محتاج .. ومره جبرت بخاطر مكسور .. ومره ماقطعتش رزق حد .. ومره هونت وطبطبت علي حد .. ومره سندت صاحبك.. ومره راضيت أمك وأبوك .. ومره أكرمت أخوك .. كل حاجه حلوه مهما كانت بسيطه بتحاوطك لما يجتمع بني آدمين علي ظلمك وأذيتك”.

وأكملت: “يمكن إللي بحققه يكون ف نظر ناس كتير بسيط ومش مهم .. لكن بالنسبالي أنا كبير جدا، لإن أنا لوحدي إللي عارفه قد إيه المشوار كان صعب ومتعب وكله شقي، ف أنا بتمني إن أي حد قابل ناس مؤذية وشريرة ف حياته ياخد مني عبرة، علشان أخطر حاجه ممكن يتعرضلها أي بني آدم إنه يآمن ناس خاينين ويكرم إنسان لئيم”.

واختتمت: "ممتنة جدًا لله إنه دايما يطبطب علي قلبي مهما زادت الشده وكبرت المحنة، وأتمني يارب إن إللي جاي ف حياتي يكون أطيب وأحن
من إللي فات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

أحدث أعمال رحمة محسن

أعلنت الفنانة رحمة محسن عن إطلاق أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان “برنامج مقالب” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و نشرت رحمة محسن مقطع فيديو من الأغنية، وعلقت قائلة: “أنا إتبهدلت وياكوا، كإني ماكنتش أعرفكوا، ده بالغل إللي جواكوا، ده ربنا مش هاينصفكوا، الله يكسفكوا، برنامج مقالب دلوقتي علي كل المنصات، كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي العسال، توزيع إسلام ساسو، هندسة صوتية هاني محروس، إنتاج إن چي ميوزك”.

