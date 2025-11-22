إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لموسم ١٤٤٧هـ- ٢٠٢٦م

قدم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للحجاج الفائزين اليوم من محافظة الإسماعيلية في القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، قد شهدت إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم لموسم حج ١٤٤٧هـ- ٢٠٢٦م.



تم تخصيص ١٢ ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وفي بيان وزارة التضامن الاجتماعي أكدت الدكتورة مايا مرسي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم، سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيًّا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات.

وجاء نصيب محافظة الإسماعيلية هذا العام من حج الجمعيات الأهلية نحو ٤٦ تأشيرة حج لأبناء محافظة الإسماعيلية من المشتركين بالجمعيات الأهلية.

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا في الاستعداد المبكر لموسم الحج هذا العام، فبدأت المؤسسة بالإعداد لموسم الحج لهذا العام مع نهاية موسم حج ١٤٤٦ هجريًا؛ حيث عكف مجلس أمناء المؤسسة على التخطيط الجيد لموسم الحج حتى تستمر المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

كما تضمنت جهود الوزارة توفير وسائل نقل وإقامة مريحة بالتعاقد على حافلات حديثة بموديلات جديدة لنقل الحجاج بين المشاعر والمناطق المقدسة، وتأمين أماكن إقامة قريبة من الحرم ومجهزة بكل الخدمات الأساسية، والتعاقد على مخيمات مريحة وآمنة في مشعري مِنى وعرفات تتوفر فيها الخدمات اللازمة من مساكن وخيام مكيفة وبيئة مناسبة لأداء المناسك براحة وخشوع، وسيتم تخصيص مشرفين مؤهلين لمرافقة الحجاج والإشراف على شؤونهم على مدار الرحلة لتقديم النصح والإرشاد وحل أي مشاكل قد تطرأ.

كما ستكون هناك بعثة إدارية وطبية متكاملة تضم أطقمًا طبية من أطباء وممرضين لتقديم الرعاية الصحية الفورية لأي حاج يحتاجها، فضلًا عن أعضاء بعثة من وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة كافة الترتيبات ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت الحفناوي، أنه طبقًا للتوجيهات فعلى الحجاج المختارين في القرعة من محافظة الإسماعيلية البدء في سداد مبلغ تكلفة المستوى الثاني و قدره ...٢٦٢ جنيه ( فقط مئتان و اثنان و ستون ألف جنيه )شامل الوجبات غير متصمم تكلفة تذاكر الطيران حيث لم تحدد بعد،بداية من غدًا الأحد الموافق ٢٣ نوفمبر، في أحد البنوك الحكومية "مصر- الأهلي – القاهرة" أو البريد المصري، وذلك حتي يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر الجاري؛ الدفع ببطاقة الرقم القومي عبر منظومة ايفاينانس ،لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.