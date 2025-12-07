ميرز: ألمانيا لا تعترف بالدولة الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة السلام تثير الشكوك

أكد المستشار الألماني فريدريك ميرز، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامبن نتنياهو ، عقد في القدس، أن بلاده لا تعترف في الوقت الراهن بالدولة الفلسطينية، موضحا أن "الظروف المسبقة لهذا الاعتراف لم تكتمل بعد، ولا أحد يستطيع تحديد مآلات العملية السياسية". وأضاف أن ضمان أمن إسرائيل يبقى عنصرًا محوريًا في أي تسوية مستقبلية.

وقال ميرز إن المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة تثير الكثير من "الشكوك"، مشددًا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس بالكامل كخطوة لا يمكن تجاوزها قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية لاحقة.



واختتم ميرز بالقول إن على الفلسطينيين تحديد الاتجاه الذي يرغبون في اتباعه، معتبرًا أنه "لا يزال من المبكر جدًا اتخاذ قرارات نهائية" بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.