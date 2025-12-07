نتنياهو: هناك فرص للسلام ونتطلع للمرحلة الثانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذا عملنا مع ألمانيا، فسنساهم في خير العالم والشرق الأوسط".

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس، إلى جانب المستشار الألماني فريدريك ميرز: "هناك فرص للسلام، لقد هُزم المحور الإيراني بشدة، وسأناقش هذا الأمر مع ترامب لاحقا هذا الشهر، وسنضع حدا لدور حماس في غزة.

وتابع لقد شارفنا على الانتهاء من المرحلة الأولى، ونتوقع الانتقال قريبًا إلى المرحلة الثانية، سنحقق نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة.

وفي وقت سابق ، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني فريدريك ميرز اجتماعا موسعا في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بعد لقائهما على انفراد.

وحضر الاجتماع الموسع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايش، والمدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برعام، وآخرون.