نتنياهو والمستشار الألماني يلتقيان في القدس

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني فريدريش ميرز اجتماعا موسعا في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بعد لقائهما على انفراد.

وحضر الاجتماع الموسع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايش، والمدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برعام، وآخرون.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، في أول ظهور إعلامي له منذ 16 سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا المؤتمر بعد خطابه الأخير الذي أثار جدلا واسعا حين وصف فيه إسرائيل واقتصادها بـ"إسبرطة الخارقة".

وبحسب بيان مكتب نتنياهو، سيبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعه مع ميرز عند الساعة 11:00 صباحا، على أن يُعقد المؤتمر الصحفي المشترك في تمام الساعة 1:15 ظهرا.



ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة، نظرا لغياب نتنياهو الطويل عن مواجهة أسئلة الصحفيين، إلى جانب توقيت الزيارة الألمانية التي تأتي في ظل تصاعد النقاشات حول التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين.