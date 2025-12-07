الكشف عن لقاء سري بين نتنياهو ورئيس وزراء بريطاني سابق

كشفت صحف عبرية عن حدوث لقاء سري ، بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

جرى اللقاء السري في تل أبيب.

وحدث لقاء نتنياهو ببلير نظرا لكون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يقود نقاشات دولية حول مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث أن اللقاء، جاء بهدف دفع اتفاق بين نتنياهو ودول عربية، ينص على تمكين السلطة الفلسطينية من المشاركة في إدارة "بعض المناطق" داخل قطاع غزة.

ولفتت هيئة البث، أن المخطط يبقى في إطار "تجريبي"، وفي حال نجح، سيكون خيارا دائما، مؤكدة أن الفكرة المطروحة مشروطة بإجراء "إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية".

وأكدت هيئة البث، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاحتلال لم يرفض هذه المبادرة، وحتى خلال لقاءات مع بلير، بينما تجري مناقشات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول تطبيقها.