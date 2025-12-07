متظاهرون حاشدة ضد ترامب .. ورفض واسع للحرب على فنزويلا

عبّر متظاهرون عن رفضهم للحرب التي تشنها الحكومة الأمريكية على فنزويلا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك في ظل الانتشار العسكري الذي تقوم به واشنطن في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

تعهد ترامب

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبدء في مواجهة كارتلات المخدرات بريًا باستخدام الأساليب ذاتها التي تُطبّقها الولايات المتحدة في العمليات البحرية لمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية.

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قيادات داخل الحزب الجمهوري تخشى أن تؤدي أي عملية عسكرية تهدف إلى إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى نتائج سياسية عكسية قد تضر بفرص الحزب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2026.

قلق الجمهوريين

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يرى بعض رموز حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا" (ماجا) أن هذا الملف تحول إلى انشغال يُبعد الرأي العام عن القضايا الداخلية التي تعهّد الرئيس دونالد ترامب بمعالجتها، مع تحذيرات من أن يتحول هذا التوتر الخارجي إلى عبء انتخابي على الجمهوريين في الاستحقاق المقبل.