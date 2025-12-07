نتنياهو: ناقشت التعاون الأمني مع المستشار الألماني

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو بيانا في القدس، عقب تصريح المستشار الألماني، فريدريك ميرز، وقال نتنياهو في بيان باللغة الإنجليزية إن البيان الذي أدلى به المستشار يعكس التزاما عميقا، مشيرا إلى أن ألمانيا ملتزمة بأمن إسرائيل منذ قيام الدولة، دأبنا على صد أعدائنا، ولهذا الغرض طورنا قدراتنا".

وفيما يتعلق بلقائه مع المستشار الألماني، قال نتنياهو : "ناقشنا سبل مواصلة التعاون الأمني،لم يقتصر الأمر على التعاون العسكري فحسب، بل ناقشنا أيضا التكنولوجيا".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، في أول ظهور إعلامي له منذ 16 سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا المؤتمر بعد خطابه الأخير الذي أثار جدلا واسعا حين وصف فيه إسرائيل واقتصادها بـ"إسبرطة الخارقة".