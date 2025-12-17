خالد أبو بكر: الشفافية في معايير العلاج على نفقة الدولة تحمي حقوق المواطنين وتضمن العدالة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ غياب معيار محدد للعلاج على نفقة الدولة يثير استياء المواطنين ويجعل الوصول إلى العلاج مسألة غير عادلة، مؤكداً أن الحق في الحياة يجب أن يكون مكفولًا لجميع المصريين دون تمييز.

وأشار "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، إلى ضرورة مراعاة الفئات الأشد حاجة، وتحديد الأولوية للأشخاص الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية أو دخلًا يكفيهم لتغطية تكاليف العلاج، مع وضع قواعد واضحة لتطبيق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية.

وأكد أبو بكر أن الشفافية في تحديد المعايير تعتبر ضرورية لضمان أن يتمكن كل مواطن من معرفة الطريق الصحيح للحصول على العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن حقوقه الأساسية ويحميه من التعقيدات الإدارية أو القرارات الشخصية غير المبررة.