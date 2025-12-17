لا تهاون مع المُتلاعبين.. حملات تموينية مكثفة بدمياط تُسفر عن 513 محضرًا

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنفيذ خطط الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز والمستودعات، لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وضبط الأسعار، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2025 حتى 15/12/2025، والتي أسفرت عن تحرير 513 محضرًا.

وأوضح مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين، أن الحملات التي استهدفت المخابز أسفرت عن تحرير 151 محضرًا، تنوعت بين مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتعطل الميزان، وسوء نظافة أدوات العجين، ومخالفات المواصفات، والتصرف في الدقيق، وعدم انتظام السجلات، والامتناع عن البيع، وعدم وجود قائمة تشغيل.

وفيما يخص الأسواق، تم تحرير 362 محضرًا لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، والغش التجاري، وعرض لحوم مكشوفة، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود سجل تجاري، ومخالفات تخص البدالين التموينيين، والمواد البترولية، والمخابز السياحية، وعدم الإعلان عن المخازن.

وفيما يتعلق بالمطاحن، تم سحب 32 عينة، منها 20 عينة دقيق استخراج 82% و12 عينة قمح، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.