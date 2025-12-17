قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة: 3 محطات رفع جديدة للصرف الصحي تخدم أهالي أبوالنمرس وجنوب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي ضرورة سرعة تنفيذ التجهيزات النهائية لإنشاء وتشغيل 3 محطات رفع بمشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي مركز ومدينة أبوالنمرس والمناطق الواقعة جنوب الجيزة إلى جانب خطوط الطرد والوصلات المنزلية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب تنفيذ المحطات حيث أكد محافظ الجيزة أن المشروع سيسهم في القضاء على مشكلات الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة ويمهد للبدء في توصيل مختلف المرافق، ورفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف والتجميل وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والقرى الواقعة بتلك المناطق.

حيث أشار إلى أن المشروع يأتي تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة.


وشملت جولة المحافظ متابعة التجهيزات النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بحي جنوب الجيزة، حيث تابع نسب تنفيذ الوصلات المنزلية، وموقف توريد المعدات والأجهزة استعدادًا للتشغيل التجريبي مشددًا على ضرورة دخول المحطة الخدمة في الموعد المحدد دون تأخير، نظرًا لأهمية المشروع في خدمة مناطق عزبة البكباشي وعزبة مدكور وتوابعهما.


كما شهد محافظ الجيزة تجربة عملية لتوصيل التيار الكهربائي الي اللوحات الخاصة بمحطة رفع صرف صحي منيل شيحة والتي أوشكت الأعمال بها على الانتهاء حيث اطمأن على جاهزية المحطة ووجه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للتشغيل التجريبي، تمهيدًا لدخولها الخدمة لخدمة مناطق منيل شيحة وعرب منيل شيحة.


وتابع المحافظ خلال الجولة الأعمال الخاصة بمحطة رفع صرف صحي طموه، بما في ذلك الأعمال الفنية الخاصة بالبيارات وخطوط الكهرباء مؤكدًا على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.


ووجه محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من المكتب الفني برئاسة معاون المحافظ، للمتابعة الدورية للمراحل المتبقية من المشروع ووضع جدول زمني محدد بتوقيتات ثابتة للانتهاء من كل مرحلة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ ودخول المشروع الخدمة في المواعيد المحددة.


رافق المحافظ خلال جولته التفقدية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والسيد محمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، ومسؤولي أجهزة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة محطة صرف صحي

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يُلقي محاضرة «التواصل الجيد» للمقبلين على الزواج بحلوان

التضامن الاجتماعي

مؤتمر عربي دولي بالأردن لوضع تصور لتنفيذ إعلان القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

الاورمان

انطلاق حملة غذاء..دفا لدعم أهالينا في غزة

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد