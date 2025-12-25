قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح
توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، وغادرته 13 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.


وبحسب بيان صحفي صدر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم/الخميس/؛ فإنه من بين السفن الموجودة في الميناء (WADI TIBA ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح القطاع العام وسفينة الحاويات العملاقة (YM WELLSPRING ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم ليبريا والقادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 مترا ويصل غاطسها الى 15.60 متر.


وأكدت الهيئة، جاهزية محطات الميناء وحرفية أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 45914 طنا شملت 20500 طن يوريا و1575 طن مولاس و10185 طن أسمنت معبأ و13654 طن كلينكر.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66957 طنا شملت: 3846 طن حديد و1166 طن خشب زان و 1303 أطنان حمص و12277 طن خردة و 1500 طن عدس و33553 طن ذرة و1475 طن زيت طعام و11837 طن قمح.


وأوضحت أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 939 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2869 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120283 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 67886 طنًا.


وغادر الميناء قطار واحد بحمولة إجمالية 1200 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6093 حركة .

ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط علم مصر خط الملاحي العالمي صوامع القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

ترشيحاتنا

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد