تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، وغادرته 13 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



وبحسب بيان صحفي صدر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم/الخميس/؛ فإنه من بين السفن الموجودة في الميناء (WADI TIBA ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح القطاع العام وسفينة الحاويات العملاقة (YM WELLSPRING ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم ليبريا والقادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 مترا ويصل غاطسها الى 15.60 متر.



وأكدت الهيئة، جاهزية محطات الميناء وحرفية أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 45914 طنا شملت 20500 طن يوريا و1575 طن مولاس و10185 طن أسمنت معبأ و13654 طن كلينكر.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66957 طنا شملت: 3846 طن حديد و1166 طن خشب زان و 1303 أطنان حمص و12277 طن خردة و 1500 طن عدس و33553 طن ذرة و1475 طن زيت طعام و11837 طن قمح.



وأوضحت أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 939 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2869 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120283 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 67886 طنًا.



وغادر الميناء قطار واحد بحمولة إجمالية 1200 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6093 حركة .