تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 11 سفينة، بينما غادرته 13 أخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43692 طنا، تشمل 16329 طن يوريا و2250 طن مولاس و9091 طن أسمنت معبأ و16022 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76190 طنا تشمل 4146 طن حديد و947 طن خشب زان و1800 طن حمص و14500 طن خردة و6000 طن عدس و42200 طن ذرة و892 طن كسب عباد و5705 أطنان قمح .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1282 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 443 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2941 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 117709 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68482 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5934 حركة.