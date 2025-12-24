قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

 استقبل ميناء دمياط، 11 سفينة، بينما غادرته 13 أخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43692 طنا، تشمل 16329 طن يوريا و2250 طن مولاس و9091 طن أسمنت معبأ و16022 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76190 طنا تشمل 4146 طن حديد و947 طن خشب زان و1800 طن حمص و14500 طن خردة و6000 طن عدس و42200 طن ذرة و892 طن كسب عباد و5705 أطنان قمح .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1282 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 443 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2941 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 117709 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68482 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5934 حركة.

