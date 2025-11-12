زيارة علمية وثقافية لطلاب جامعة كفر الشيخ للمتحف المصري الكبير

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ زيارة علمية وثقافية إلى المتحف المصري الكبير، بمشاركة 200 طالب وطالبة، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية والأنشطة الطلابية التي تنفذها الجامعة.

تأتي الزيارة ضمن خطة الجامعة لتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية متكاملة للطلاب تجمع بين العلم والثقافة والانتماء الوطني، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أعظم ما أنتجته الحضارة المصرية القديمة من فنون وآثار خالدة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الزيارات الميدانية لمختلف الكليات، لما تمثله من قيمة تربوية وتعليمية وثقافية، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يعد صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عظمة التاريخ المصري ويعزز الانتماء الوطني في نفوس الشباب.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مثل هذه الزيارات تُسهم في توسيع مدارك الطلاب وتربط بين المعرفة الأكاديمية والواقع الثقافي والحضاري لمصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن قطاع الأنشطة الطلابية يعمل باستمرار على تنويع البرامج الهادفة التي تُثري الجانب الثقافي والتوعوي لدى الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى دمج البعد الثقافي والتاريخي في منظومة الأنشطة الطلابية، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف يعتز بهويته الوطنية.

كما صرح الدكتور محمود عويضة، عميد كلية العلاج الطبيعي، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الكلية على تحقيق التكامل بين الجوانب العلمية والثقافية للطلاب، مشيرًا إلى أن الكلية تشجع طلابها دائمًا على المشاركة الفعالة في الأنشطة الميدانية التي تُكسبهم مهارات التواصل والانفتاح على المجتمع، وتُعزز لديهم روح الانتماء والاعتزاز بتراثهم المصري العريق.

وعبر الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه الزيارة المتميزة، مؤكدين أنها كانت تجربة ثرية ومُلهمة أتاحت لهم فرصة التعرف عن قرب على كنوز مصر الحضارية والتاريخية داخل واحد من أكبر وأحدث المتاحف في العالم.