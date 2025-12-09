عوض تهنئ صبحي باختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو

قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بإجماع أصوات الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت د.منال عوض، أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر فى تولى الكوادر المصرية أرفع المناصب القيادية داخل المنظمات الدولية، فى ظل الدعم غير المحدود والدائم الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل الشبابي والرياضي، واستمرار تقلد مصر قيادة الملفات الدولية ورفع مكانتها على الساحة العالمية.

وأعربت د.منال عوض، عن ثقتها في قدرة وزير الشباب والرياضة على قيادة اللجنة الأممية بجدارة، ووضع اسم مصر في مقدمة الدول المؤثرة في ملفات الرياضة، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المنصب الدولي المهم، متمنية له دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.