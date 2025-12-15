وزير التموين يشهد بروتوكول تعاون لتطوير مجمعات «كاري أون» الاستهلاكية

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتصالات «إي آند مصر»، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين تجربة حصول المواطنين على السلع والخدمات التموينية.

ويستهدف البروتوكول التعاون في تقديم حلول وخدمات رقمية وتكنولوجية متكاملة داخل المجمعات الاستهلاكية المطورة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفي مقدمتها مشروع منافذ «CARRY ON – كاري أون»، بما يسهم في تحويلها إلى منافذ عصرية تعتمد على أحدث نظم الاتصالات والتحول الرقمي، وتقدم تجربة شراء أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.

وبموجب البروتوكول، تقوم شركة «إي آند مصر» بتوفير مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات والإنترنت، وحلول التحول الرقمي والحوسبة السحابية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب خدمات التتبع وكاميرات المراقبة، ودعم البنية التحتية الرقمية داخل الفروع وربطها بالأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

كما يشمل التعاون إتاحة خدمات «e& money» داخل فروع «كاري أون»، وتوفير وتشغيل ماكينات Super Pay، فضلًا عن إنشاء نظام متكامل لنقاط الولاء يتيح لعملاء المنافذ الاستفادة من مزايا وخدمات متنوعة، بما يعزز الشمول المالي، ويحفّز المواطنين على التعامل مع المنافذ التموينية المطورة، على غرار كبرى سلاسل التجزئة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع هذا البروتوكول يعكس توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، وبناء شراكات فاعلة مع كبرى الشركات المتخصصة، بما يحقق التكامل بين منظومة التموين والبنية التحتية الرقمية للدولة.

وأوضح الوزير أن مشروع «كاري أون» يمثل نموذجًا متطورًا للمنافذ التموينية، ويهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتعزيز الثقة في المنافذ التابعة للوزارة، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب عرض السلع وتقديم الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أنه قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ومن جانب شركة اتصالات "إي آند مصر" السيد/ شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال.

حضر مراسم التوقيع وفد من مسئولي شركة اتصالات «إي آند مصر» وعلى رأسهم المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند مصر»، وضم كلًا من المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي، والمهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والمهندس محمد العمروسي رئيس قطاع الحوكمة والسياسات العامة، والسيد شريف يحيى المدير التنفيذي للسياسات العامة، والسيدة رفيعة مازن مدير السياسات العامة.

كما حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.