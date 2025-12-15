ضبط 1.5 طن تمور مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بدمنهور

ضبطت حملة تموينية بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، مخزن مواد غذائية والتحفظ على 1.5 طن تمور دون بيانات ومجهول المصدر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، عن ضبط ثلاجة جبن دون ترخيص والتحفظ على عدد 50 صفيحة جبن، زنة الصفيحة الواحدة 20 كجم، مجهولة المصدر.

وتم العرض على النيابة العامة، وتحرير عدد 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم العرض على النيابة العامة.