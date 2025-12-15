تموين القاهرة: سوق جديد لليوم الواحد بالمرج يضم 40 مكانا لبيع السلع

أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أن سوق اليوم الواحد يوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تتم في معظم المحافظات، وأن المبادرة تتم في المناطق الأكثر شعبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أنه تم افتتاح سوق اليوم الواحد في أكثر من منطقة بالقاهرة، وأن السوق يتم في المناطق التي بها عدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية تم فتح السوق في المرج، من أجل تقديم الخدمات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وأن السوق بالمرج به 40 مكان لبيع السلع.

ولفت إلى أن السوق به البيض والأسماك، والدقيق، والخضروات والفاكهة، والمنظفات والمخبوزات، والأرز، وجميع السلع التي يتطلبها البيت.

وأوضح أن العارض لا يتكلف أي إيجار، ويتم توفير الحراسة والكهرباء بالمجان، وهذا في مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وأن السوق يفتح أبوابه طوال اليوم من الساعة 7 صباحًا، حتى الساعة 5 مساء.