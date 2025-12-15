حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على مضيفه بولونيا بهدف نظيف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، على ملعب ريناتو دالارا.

يوفنتوس يفوز على بولونيا بهدف كابال ويعزز موقعه في الدوري الإيطالي

وسجل هدف المباراة الوحيد خوان كابال في الدقيقة 64 برأسية رائعة إثر عرضية من كينان يلدز.

وشهدت المباراة طرد توربيورن هيجيم لاعب بولونيا في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بعد خوض 15 مباراة، بينما بقي بولونيا في المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد 15 مباراة أيضًا.