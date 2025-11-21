جمال حمزة: حسام حسن لما يكون متعصب وغاضب يخرج بتصريحات غير مناسبة

علّق، جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق، على تصريحات الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حول عدد المحترفين، وذلك بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في دورة دبي الودية الأخيرة.

وقال حمزة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "حسام حسن لما يكون متعصب وغاضب، الكلام الذي يخرج منه لا يكون في توقيته، وتصريحاته غالبًا ما تكون غير مناسبة".

وأضاف: "التصريحات التي أدلى بها حسام حسن بعد مواجهة الرأس الأخضر كانت غير موفقة، وأرى أنه يقصد بتوصيف 'ربع محترف' على مصطفى محمد أنه لا يشارك بصفة مستمرة مع نانت الفرنسي، مع أن لغة الأرقام توضح أن مصطفى محمد شارك في 11 لقاءً من أصل 12 مباراة خاضها فريق نانت في الموسم الجاري".

وأكد حمزة أن "بكل تأكيد لا أحد فوق النقد، والجميع يقدر قيمة الكابتن حسام حسن، وأتمنى أن يصب تركيزه على الاختيارات والشغل الفني واللاعبين المرشحين للاستبعاد أو الانضمام للمنتخب، أفضل من أن يرد على الانتقادات التي يتعرض لها".

وشدد لاعب الزمالك السابق على أن القيادة الفنية للمنتخب تتطلب ضبط النفس والتركيز على العمل الفني لضمان أفضل استعداد للبطولات المقبلة، مع احترام النقد الفني البناء.