إيهاب الكومي: هناك تربص بحسام حسن.. احكموا عليه بعد أمم أفريقيا



أكد الإعلامي إيهاب الكومي وجود حالة من التربص تجاه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن تصريحاته الأخيرة بشأن المهاجم مصطفى محمد تم تداولها بشكل مُجتزأ أخرجها عن سياقها الحقيقي.



وقال الكومي خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" حسام حسن والتصريح الأخير الخاص بعبارة اتنين محترفين وربع محترف، كلاهما أُخرج عن سياقه، أنا لا أدافع عن حسام حسن، لكن السوشيال ميديا تقطع الكلام بحثًا عن التريند."

وأضاف: “المدير الفني قال بوضوح إنه لو حصل مصطفى محمد على فرصته كاملة فسيُقدِّم مستوى رائعًا، لكن هذا الجزء تم تجاهله.”

وتابع: “هناك تربص واضح بحسام حسن، نحن نفتقد للوسطية، دعوه يعمل بأريحية كاملة، ثم حاسبوه بعد كأس الأمم الإفريقية.”

وأشار الكومي إلى أن الانتقادات التي تزعم مواجهة منتخب مصر لمنتخبات ضعيفة غير منطقية، موضحًا: "نيجيريا والكاميرون خارج كأس العالم، ولو كان حسام حسن خرج من أي مباراة لتمت مهاجمته بشكل قاسٍ".

