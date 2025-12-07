قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بدرة: السعودية والمغرب الأقرب للتتويج بكأس العرب

منتخب
منتخب
باسنتي ناجي

أعرب خالد بدرة، نجم منتخب تونس السابق، عن ترشيحاته للمنتخبات الأقرب للتتويج بلقب كأس العرب، مؤكدًا أن المنافسة في النسخة الحالية تبدو قوية، لكنه يرى أن منتخبي السعودية والمغرب هما الأبرز حاليًا لحصد اللقب بفضل الاستقرار الفني وجودة العناصر المتاحة.

كما أشاد بدرة بالتطور الملحوظ في أداء بعض المنتخبات العربية على المستوى التكتيكي.

وفي حديثه عن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، وضع بدرة منتخب المغرب على رأس قائمة المرشحين للتتويج باللقب نظرًا لتنوع جودة اللاعبين وتجانس المجموعة، معتبرًا أيضًا أن منتخب مصر قادر على المنافسة بقوة، إلى جانب منتخب تونس الذي يمتلك عدة عناصر قادرة على صناعة الفارق.

ودعا خالد بدرة إلى ضرورة دعم حسام حسن في تجربته الحالية مع المنتخب المصري، مشيدًا بالتطور الواضح الذي طرأ على فكره التدريبي.

وتحدث بدرة عن أبرز المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن الكاميروني صامويل إيتو كان أصعب مهاجم لعب ضده، لما يمتلكه من قوة وسرعة وقدرة على الحسم.

كما أشاد بالمهاجم المصري حسام حسن واصفًا إياه بـ"القناص الكبير"، فيما اعتبر زياد الجزيري أفضل مهاجم في تاريخ الكرة التونسية من وجهة نظره بفضل إمكانياته الفنية والبدنية وتأثيره في المباريات الكبيرة.

منتخب مصر منتخب تونس منتخب الجزائر الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب تحول الرياح إلى الاتجاه الشرقي

صورة موضوعية

استقرار طقس الغردقة مع رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأمطار متوقعة

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 7-12-2025

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد