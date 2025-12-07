خالد بدرة: السعودية والمغرب الأقرب للتتويج بكأس العرب

أعرب خالد بدرة، نجم منتخب تونس السابق، عن ترشيحاته للمنتخبات الأقرب للتتويج بلقب كأس العرب، مؤكدًا أن المنافسة في النسخة الحالية تبدو قوية، لكنه يرى أن منتخبي السعودية والمغرب هما الأبرز حاليًا لحصد اللقب بفضل الاستقرار الفني وجودة العناصر المتاحة.

كما أشاد بدرة بالتطور الملحوظ في أداء بعض المنتخبات العربية على المستوى التكتيكي.

وفي حديثه عن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، وضع بدرة منتخب المغرب على رأس قائمة المرشحين للتتويج باللقب نظرًا لتنوع جودة اللاعبين وتجانس المجموعة، معتبرًا أيضًا أن منتخب مصر قادر على المنافسة بقوة، إلى جانب منتخب تونس الذي يمتلك عدة عناصر قادرة على صناعة الفارق.

ودعا خالد بدرة إلى ضرورة دعم حسام حسن في تجربته الحالية مع المنتخب المصري، مشيدًا بالتطور الواضح الذي طرأ على فكره التدريبي.

وتحدث بدرة عن أبرز المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن الكاميروني صامويل إيتو كان أصعب مهاجم لعب ضده، لما يمتلكه من قوة وسرعة وقدرة على الحسم.

كما أشاد بالمهاجم المصري حسام حسن واصفًا إياه بـ"القناص الكبير"، فيما اعتبر زياد الجزيري أفضل مهاجم في تاريخ الكرة التونسية من وجهة نظره بفضل إمكانياته الفنية والبدنية وتأثيره في المباريات الكبيرة.