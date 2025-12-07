قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية.. قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس بغزة
قلق وخوف.. قيادات الحزب الجمهوري يحذرون من نتائج عكسية لعملية عسكرية ضد فنزويلا
خالد بدرة: أداء تونس مميز أمام البرازيل .. و«معلول» آخره 40 دقيقة بس
مع انتشار نزلات البرد .. خبير تغذية يكشف سر الأطعمة البنفسجية لتعزيز المناعة في الشتاء
قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة
كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو
مفاجأة صادمة .. مشروبات شتوية شهيرة تسبّب تساقط الشعر
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو
هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة
محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم
أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بدرة: أداء تونس مميز أمام البرازيل .. و«معلول» آخره 40 دقيقة بس

على معلول
على معلول
رباب الهواري

أشاد خالد بدرة، نجم منتخب تونس السابق، بالأداء الذي قدمه نسور قرطاج أمام المنتخب البرازيلي، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بصورة مميزة وشجاعة رغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس.

وأوضح بدرة في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور" أن الأداء الرجولي كان حاضرًا بقوة، لكن الوضع في البطولة العربية يختلف بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وأكد بدرة أن المنتخب التونسي يقدم في البطولة العربية مستوى جيدًا من حيث الاستحواذ والسيطرة على الكرة، لكنه كثيرًا ما يفقد الأفضلية في النتيجة إما بالخسارة أو التعادل، مشيرًا إلى وجود بعض الأخطاء الفنية التي يتحملها الجهاز الفني بقيادة سامي الطرابلسي، خاصة فيما يتعلق ببعض التغييرات خلال المباريات.

وتحدث نجم تونس السابق عن الجوانب البدنية داخل الفريق، موضحًا أن بعض اللاعبين لا يظهرون بكامل جاهزيتهم البدنية لخوض 90 دقيقة، وهو ما يؤثر على مردود المنتخب في نهاية المباريات، ويجعل الفريق يفقد نقاطًا مهمة.

واختتم خالد بدرة حديثه بالتأكيد على أن علي معلول، نجم الأهلي المصري السابق والمنتخب التونسي، غير قادر على خوض مباراة كاملة بالنسق المطلوب، معتبرًا أن مشاركته المثالية تتراوح بين 40 و50 دقيقة فقط، وذلك للحفاظ على جهوده وتوظيفه بالشكل الأمثل لصالح الفريق.

علي معلول أخبار الرياضة الأهلي منتخب تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

المتهمين

بعد انتهاء البوم الدراسي .. القبض على 4 طلاب تعدوا على مدرس بالضرب

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر: استعدادات قصوى وتحركات عاجلة لمُواجهة عدم استقرار الطقس

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 7-12- 2025

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: المحافظ يترّأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. و10 وحدات صحية جديدة للكشف عن بُعد

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد