خالد بدرة: أداء تونس مميز أمام البرازيل .. و«معلول» آخره 40 دقيقة بس

أشاد خالد بدرة، نجم منتخب تونس السابق، بالأداء الذي قدمه نسور قرطاج أمام المنتخب البرازيلي، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بصورة مميزة وشجاعة رغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس.

وأوضح بدرة في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور" أن الأداء الرجولي كان حاضرًا بقوة، لكن الوضع في البطولة العربية يختلف بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وأكد بدرة أن المنتخب التونسي يقدم في البطولة العربية مستوى جيدًا من حيث الاستحواذ والسيطرة على الكرة، لكنه كثيرًا ما يفقد الأفضلية في النتيجة إما بالخسارة أو التعادل، مشيرًا إلى وجود بعض الأخطاء الفنية التي يتحملها الجهاز الفني بقيادة سامي الطرابلسي، خاصة فيما يتعلق ببعض التغييرات خلال المباريات.

وتحدث نجم تونس السابق عن الجوانب البدنية داخل الفريق، موضحًا أن بعض اللاعبين لا يظهرون بكامل جاهزيتهم البدنية لخوض 90 دقيقة، وهو ما يؤثر على مردود المنتخب في نهاية المباريات، ويجعل الفريق يفقد نقاطًا مهمة.

واختتم خالد بدرة حديثه بالتأكيد على أن علي معلول، نجم الأهلي المصري السابق والمنتخب التونسي، غير قادر على خوض مباراة كاملة بالنسق المطلوب، معتبرًا أن مشاركته المثالية تتراوح بين 40 و50 دقيقة فقط، وذلك للحفاظ على جهوده وتوظيفه بالشكل الأمثل لصالح الفريق.