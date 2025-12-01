سيف زاهر عن علي معلول: كل ما تكبر تحلي

أشاد سيف زاهر بنجم منتخب تونس لكرة القدم، علي معلول علي الرغم من فوز منتخب سوريا علي تونس في كأس العرب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر: علي معلول كل ما تكبر تحلي.

واقتنص منتخب سوريا ثلاث نقاط ثمينة من منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد حمد بن علي المونديالي فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

جاء هدف منتخب سوريا فى الدقيقة 48 ،بعد تسديدة رائعة من كرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام عمر خربين.

بدأ المنتخبان المباراة بحذر فى الدقائق الأولي وسعى كل منهما لإستغلال أى خطأ ليسجل هدفاً مبكراً.

وبهذه النتيجة يقفز منتخب سوريا إلى المرتبة الأولي برصيد 3 نقاط، فى المجموعة الأولي ، وتجمد منتخب تونس فى المركز الرابع والأخير دون نقاط.