مهيب يطرح سؤالا لجماهير الأهلي :هل كان معلول يستحق الاستمرار مع النادي ؟

طرح إلاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الاهلي بشأن مستوي علي معلول في اولي مباريات كاس العرب أمام سوريا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي:رأيك في مستوي علي معلول في اولي مباريات كاس العرب أمام سوريا و هل كان يستحق الأستمرار مع الأهلي ؟

واقتنص منتخب سوريا ثلاث نقاط ثمينة من منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد حمد بن علي المونديالي فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

جاء هدف منتخب سوريا فى الدقيقة 48 ،بعد تسديدة رائعة من كرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام عمر خربين.

بدأ المنتخبان المباراة بحذر فى الدقائق الأولي وسعى كل منهما لإستغلال أى خطأ ليسجل هدفاً مبكراً.

وبهذه النتيجة يقفز منتخب سوريا إلى المرتبة الأولي برصيد 3 نقاط، فى المجموعة الأولي ، وتجمد منتخب تونس فى المركز الرابع والأخير دون نقاط.