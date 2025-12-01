عزيمة وإرادة ودوافع.. الغندور يهنئ منتخب سوريا بعد الفوز على تونس

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز منتخب سوريا لكرة القدم على نظيره التونسي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تونس بعد التعادل مع البرازيل تهزم من المنتخب السوري الذي جاء من الملحق العربي وهذه هي كرة القدم عزيمة وإرادة ودوافع، مبروك للشعب السوري وحظ اوفر لتونس الخضراء".

واقتنص منتخب سوريا ثلاث نقاط ثمينة من منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد حمد بن علي المونديالي فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

جاء هدف منتخب سوريا فى الدقيقة 48 ،بعد تسديدة رائعة من كرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام عمر خربين.

بدأ المنتخبان المباراة بحذر فى الدقائق الأولي وسعى كل منهما لإستغلال أى خطأ ليسجل هدفاً مبكراً.

وبهذه النتيجة يقفز منتخب سوريا إلى المرتبة الأولي برصيد 3 نقاط، فى المجموعة الأولي، وتجمد منتخب تونس فى المركز الرابع والأخير دون نقاط.