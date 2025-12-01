محمد رمضان: عرضت علي معلول العمل في الاهلي.. لكنه رفض وقرر الرحيل

كشف المدير الرياضي السابق بالقلعة الحمراء محمد رمضان مفاجأة بشأن اللاعب علي معلول بعد قرارا رحيله من النادي الأهلي.

علي معلول

وقال محمد رمضان عبر تصريحات إذاعيه لــ الناظر: "عرضت على علي معلول الاعتزال والعمل في إدارة الكرة بالنادي الأهلي لكن هو كان عايز يكمل في الملعب".

محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة

وكان قد أكد محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، أن وجود لجنة تخطيط داخل النادي يجعل دور المدير الرياضي غير فعال أو غير مكتمل الصلاحيات.

وأوضح أن هذا التضارب في الأدوار كان أحد أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار نهائي بعدم العودة مجددًا للعمل في المجال الرياضي، رغم خبراته الطويلة في إدارة كرة القدم.

وأشار إلى أن المنصب يفقد قيمته حين تتداخل الاختصاصات، الأمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات ويؤثر على منظومة العمل الداخلي.

ملف عمرو السولية وأسباب عدم التجديد

وتحدث رمضان عبر برنامج الناظر:عن ملف تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، كاشفًا أن القرار لم يكن من إدارة الأهلي، بل من اللاعب نفسه.

وأوضح أن السولية كان متمسكًا بالحصول على عقد يمتد لعدة مواسم، وهو ما لم يكن مناسبًا من وجهة نظر الإدارة في ظل سياسة النادي الحالية عند تجديد عقود اللاعبين فوق سن معين.

لذلك جاء استمرار الطرفين في مسافة مختلفة من التفاهم سببًا رئيسيًا لعدم إتمام التجديد.

قرار الاستغناء عن علي معلول

وفيما يخص رحيل علي معلول، أكد محمد رمضان أن قرار الاستغناء عنه لم يكن عاطفيًا، بل جاء بعد دراسة فنية وبدنية دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي يتعامل بمنطق التجديد المستمر وضخ دماء جديدة في كل المراكز، وأن القرار كان في مصلحة الفريق على المدى الطويل رغم قيمته الكبيرة داخل النادي.

واقعة كهربا مع مارسيل كولر

تطرق رمضان لواقعة محمود كهربا مع الجهاز الفني، موضحًا أن اللاعب ارتكب خطأ واضحًا في حق المدرب مارسيل كولر خلال أحد المعسكرات.

وذكر أنه حاول احتواء الموقف وتهدئة اللاعب، إلا أن كهربا تلفظ بكلمات غير مقبولة، ما دفعه لاتخاذ قرار فوري بإعادته إلى القاهرة.

وأكد أن القرار اتُّخذ دون الرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب ضرورة السيطرة على الموقف والحفاظ على الانضباط.