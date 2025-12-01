قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
بهذه الطرق.. ادفع فاتورة كهرباء ديسمبر إلكترونيا
اتصال سري جرى بين ترامب ورئيس فنزويلا.. ماذا حدث فيه؟
موعد مباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رمضان: عرضت علي معلول العمل في الاهلي.. لكنه رفض وقرر الرحيل

علي معلول
علي معلول
باسنتي ناجي

كشف المدير الرياضي السابق بالقلعة الحمراء محمد رمضان مفاجأة بشأن اللاعب علي معلول بعد قرارا رحيله من النادي الأهلي.

علي معلول 

وقال محمد رمضان عبر تصريحات إذاعيه لــ الناظر: "عرضت على علي معلول الاعتزال والعمل في إدارة الكرة بالنادي الأهلي لكن هو كان عايز يكمل في الملعب".

محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة

وكان قد أكد محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، أن وجود لجنة تخطيط داخل النادي يجعل دور المدير الرياضي غير فعال أو غير مكتمل الصلاحيات. 

وأوضح أن هذا التضارب في الأدوار كان أحد أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار نهائي بعدم العودة مجددًا للعمل في المجال الرياضي، رغم خبراته الطويلة في إدارة كرة القدم.

وأشار إلى أن المنصب يفقد قيمته حين تتداخل الاختصاصات، الأمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات ويؤثر على منظومة العمل الداخلي.

ملف عمرو السولية وأسباب عدم التجديد

وتحدث رمضان عبر برنامج الناظر:عن ملف تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، كاشفًا أن القرار لم يكن من إدارة الأهلي، بل من اللاعب نفسه.

وأوضح أن السولية كان متمسكًا بالحصول على عقد يمتد لعدة مواسم، وهو ما لم يكن مناسبًا من وجهة نظر الإدارة في ظل سياسة النادي الحالية عند تجديد عقود اللاعبين فوق سن معين.

لذلك جاء استمرار الطرفين في مسافة مختلفة من التفاهم سببًا رئيسيًا لعدم إتمام التجديد.

قرار الاستغناء عن علي معلول

وفيما يخص رحيل علي معلول، أكد محمد رمضان أن قرار الاستغناء عنه لم يكن عاطفيًا، بل جاء بعد دراسة فنية وبدنية دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي يتعامل بمنطق التجديد المستمر وضخ دماء جديدة في كل المراكز، وأن القرار كان في مصلحة الفريق على المدى الطويل رغم قيمته الكبيرة داخل النادي. 

واقعة كهربا مع مارسيل كولر

تطرق رمضان لواقعة محمود كهربا مع الجهاز الفني، موضحًا أن اللاعب ارتكب خطأ واضحًا في حق المدرب مارسيل كولر خلال أحد المعسكرات.

وذكر أنه حاول احتواء الموقف وتهدئة اللاعب، إلا أن كهربا تلفظ بكلمات غير مقبولة، ما دفعه لاتخاذ قرار فوري بإعادته إلى القاهرة.

وأكد أن القرار اتُّخذ دون الرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب ضرورة السيطرة على الموقف والحفاظ على الانضباط.

علي معلول محمد رمضان القلعة الحمراء الاهلي الصفاقسي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

ضايل عنا عرض

بعد فوزه بجائزة الجمهور في مهرجان القاهرة.. ضايل عنا عرض في قرطاج

سامية جمال

ذكرى رحيل سامية جمال.. فراشة الشاشة صنعت مدرسة خاصة في الرقص والسينما

الفنان فاخر فاخر،

في ذكرى رحيله.. فاخر فاخر مبدع تراجيدي بقى أثره رغم غيابه المبكر

بالصور

أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد