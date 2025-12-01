الدردير يوجه رسالة لـ حمزة المثلوثي: يا رجوله

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي.

حمزة المثلوثي

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يا أخي والله وحشتنا وبنتمنالك كل الخير في القادم يا مثلوثي يا رجوله".

الصفاقسي التونسي يعلن رسميًا التعاقد مع حمزة المثلوثي ..تفاصيل

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إعلان الصفاقسي التونسي التعاقد مع حمزة المثلوثي مدافع الزمالك السابق.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الصفاقسي التونسي يعلن رسميا التعاقد مع حمزة المثلوثي مدافع الزمالك السابق".



كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك السابق، من الانتقال إلى الدوري التونسي عبر بوابة الصفاقسي من جديد.



وكان المثلوثي لاعبًا في صفوف الصفاقسي التونسي قبل الرحيل إلى الزمالك.

ووفقًا لإذاعة ديوان التونسية فإن الصفاقسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه السابق حمزة المثلوثي يقضي بعودته إلى الفريق، وذلك بعد نهاية تجربته الاحترافية في الدوري المصري.