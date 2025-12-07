قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
خالد الغندور: الزمالك يضع مركز المدافع على رأس أولويات صفقات يناير

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اهتمامات الزمالك في صفقات يناير. 

صفقات يناير 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد، وضع مركز المدافع على رأس أولويات الفريق في ملف التعاقدات الجديدة خلال شهر يناير القادم خصوصا في ظل غياب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي وغياب صلاح مصدق عن التدريبات بسبب فسخ تعاقده”.

وتابع: “هناك العديد من اللاعبين المحليين المرشحين للانضمام للفريق على رأسهم هادي رياض مدافع بتروجت ولكن نادي الزمالك حتى الأن لم يحدد أسماء أو يدخل في مفاوضات رسمية مع أي لاعب”.

محمد متولي يكشف موقف الزمالك القانوني تجاه مُطالبات اللاعبين.. و«بنتايج» مش من حقه فسخ العقد

وأكد محمد متولي، المستشار القانوني لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك، أنه في حالة تأخر المستحقات يكون هناك إنذار بطلب الحصول عليها وليس إنذارًا بالفسخ.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك منح بنتايج 75% من قيمة مستحقاته، وبالتالي ليس من حقه طلب فسخ العقد، وموقف الزمالك سليم في هذا الأمر".

وأضاف: "هناك إجراء قانوني غير سليم من جانب وكيل بنتايج بطلب فسخ التعاقد لأن المدة القانونية لم تنتهِ".

وأوضح: "نسعى للوصول إلى حلول ودية مع صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي، ونحاول جدولة المديونيات مع كل الأطراف التي تطالب بالحصول على مستحقاتها".

