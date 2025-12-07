خالد الغندور: الزمالك يضع مركز المدافع على رأس أولويات صفقات يناير

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اهتمامات الزمالك في صفقات يناير.

صفقات يناير

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد، وضع مركز المدافع على رأس أولويات الفريق في ملف التعاقدات الجديدة خلال شهر يناير القادم خصوصا في ظل غياب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي وغياب صلاح مصدق عن التدريبات بسبب فسخ تعاقده”.

وتابع: “هناك العديد من اللاعبين المحليين المرشحين للانضمام للفريق على رأسهم هادي رياض مدافع بتروجت ولكن نادي الزمالك حتى الأن لم يحدد أسماء أو يدخل في مفاوضات رسمية مع أي لاعب”.

محمد متولي يكشف موقف الزمالك القانوني تجاه مُطالبات اللاعبين.. و«بنتايج» مش من حقه فسخ العقد

وأكد محمد متولي، المستشار القانوني لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك، أنه في حالة تأخر المستحقات يكون هناك إنذار بطلب الحصول عليها وليس إنذارًا بالفسخ.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك منح بنتايج 75% من قيمة مستحقاته، وبالتالي ليس من حقه طلب فسخ العقد، وموقف الزمالك سليم في هذا الأمر".

وأضاف: "هناك إجراء قانوني غير سليم من جانب وكيل بنتايج بطلب فسخ التعاقد لأن المدة القانونية لم تنتهِ".

وأوضح: "نسعى للوصول إلى حلول ودية مع صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي، ونحاول جدولة المديونيات مع كل الأطراف التي تطالب بالحصول على مستحقاتها".