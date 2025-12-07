قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء
رياضة

على حساب لاعب إسرائيل.. محمد السيد يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة

محمد السيد
محمد السيد

 فاز محمد السيد، لاعب المنتخب المصري للسلاح،  بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال والتي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري.

واحرز محمد السيد الميدالية الذهبية بعد اكتساحه لاعب إسرائيل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5.

وافتتح "السيد" مشواره في البطولة من دور ال 64 الرئيسي، بالفوز على لاعب امريكا جاستين يوو بنتيجة 13-12.

ثم فاز "السيد" في دور ال 32 على لاعب المجر ناجي دايفيد بنتيجة 15-10، وفي دور ثمن النهائي تغلب "السيد" على لاعب السويد أليكسس بايارد بنتيجة 15-11.

وضمن "السيد" التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على لاعب هونج كونج هو سن فونج بنتيجة 15-7.

ثم تغلب "السيد" في نصف النهائي على لاعب المجر جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 15-13، واختتم مشاركته بالتتويج بذهبية البطولة بعد اكتساحه في المباراة النهائية اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 15-5.
الجدير بالذكر أن محمد السيد هو صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

محمد السيد ذهبية كأس العالم لسلاح المنتخب المصري للسلاح

