على حساب لاعب إسرائيل.. محمد السيد يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة

فاز محمد السيد، لاعب المنتخب المصري للسلاح، بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال والتي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري.

واحرز محمد السيد الميدالية الذهبية بعد اكتساحه لاعب إسرائيل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5.

وافتتح "السيد" مشواره في البطولة من دور ال 64 الرئيسي، بالفوز على لاعب امريكا جاستين يوو بنتيجة 13-12.

ثم فاز "السيد" في دور ال 32 على لاعب المجر ناجي دايفيد بنتيجة 15-10، وفي دور ثمن النهائي تغلب "السيد" على لاعب السويد أليكسس بايارد بنتيجة 15-11.

وضمن "السيد" التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على لاعب هونج كونج هو سن فونج بنتيجة 15-7.

ثم تغلب "السيد" في نصف النهائي على لاعب المجر جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 15-13، واختتم مشاركته بالتتويج بذهبية البطولة بعد اكتساحه في المباراة النهائية اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 15-5.

الجدير بالذكر أن محمد السيد هو صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.