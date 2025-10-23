قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ناسا تحذر من فوضى عالمية وانقطاع كامل للأنظمة التكنولوجية.. ما القصة؟

عاصفة شمسية
أحمد أيمن

تواجه البشرية تحذيراً من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حول سيناريو كارثي قد يؤثر على تكنولوجيا العالم بشكل كبير. 

يتعلق الأمر بما يُعرف بـ "ظاهرة الظلام التكنولوجي"، والتي قد تؤدي إلى انقطاع كامل للأنظمة التكنولوجية، مما يسبب فوضى عالمية.

تأثير العاصفة الشمسية

يحدث هذا النوع من الفوضى عندما تتسبب عاصفة شمسية قوية في تعطيل الأنظمة التكنولوجية على الأرض. هذه العواصف تنشأ على الشمس، حيث تُطلق انفجارات هائلة من الطاقة تُعرف بالتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. 

عند وجود حدث كهذا، تنتقل الجسيمات المشحونة والإشعاعات بسرعة عبر الفضاء، وقد تصطدم بالأرض. إذا كانت العاصفة قوية بما فيه الكفاية، فإنها قد تؤثر على الأقمار الصناعية، وشبكات الكهرباء، والاتصالات.

تتوقع ناسا أن تُسبب مثل هذه العواصف أعطالاً في الأنظمة التي نستخدمها يومياً. لتعزيز الإجراءات الوقائية، ستبدأ الوكالة وظيفة مهمة تحت مسمى "SunRISE"، والتي تهدف إلى دراسة المجال المغناطيسي للشمس وتحليل الموجات الراديوية من غلافها الجوي الخارجي.

تعتبر هذه الظواهر ليست بالجديدة. في عام 1859، أثرت عاصفة شمسية هائلة، تُعرف بـ "حادثة كارينغتون"، على أنظمة التلغراف، وأدّت إلى توقف الخطوط عن العمل. 

في ذلك الوقت، لم تكن التكنولوجيا متطورة كما هي اليوم، لكن الضرر كان واضحًا. إذا تكررت هذه الظاهرة اليوم، فإن التأثير سيكون أكثر فتكًا، إذ أن حياتنا تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

ما تأثير العاصفة الشمسية؟

يمكن أن يؤثر حدث مثل هذا على كل جانب من جوانب حياتنا الحديثة تقريباً. على سبيل المثال:

تتوقف الأقمار الصناعية عن إرسال الإشارات، مما يؤثر على خدمات الاتصالات والتلفزيون والإنترنت.

تفشل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، مما يُعقد الأمور على الطائرات والسفن والسيارات.

تنقطع شبكات الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

في البداية، قد تبدو هذه المشكلات كأمور بسيطة، لكن سرعان ما ستتسع الفوضى، حيث ستتوقف الأنظمة المالية عن العمل، وستتعطل الخدمات الصحية، وستتوقف التجارة. تشكل هذه الأحداث تحذيراً خطيراً جداً حول اعتماد البشر الكامل على التكنولوجيا.

يتمتع رواد الفضاء والأقمار الصناعية برؤية فريدة لهذه الظواهر. من الفضاء، يمكن رؤية التوهجات الشمسية البارزة وانفجارات الطاقة المنبعثة من الشمس. بفضل أدوات الرصد المتطورة، تستطيع ناسا تتبع العواصف الشمسية ودراسة سلوكها، مما يمكّن العلماء من اتخاذ تدابير وقائية للحماية.

على الرغم من عدم معرفتها بالضبط بموعد أو قوة العاصفة الشمسية التالية، إلا أن ناسا تعمل بشكل مستمر على دراسة سلوك الشمس وتأثيراتها المحتملة. 

ستتيح مهمات مثل "SunRISE" جمع بيانات دقيقة لحماية التقنيات المستخدمة يومياً، مما يمنح الحكومات والشركات الوقت الكافي للاستجابة قبل وقوع الكارثة.

