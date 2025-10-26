رائد فضاء في ناسا يُوثّق مرور قطار ستارلينك المكون من 6750 قمرًا صناعيًا | شاهد

التقط رائد فضاء تابع لوكالة "ناسا" مشهدًا خلابًا من محطة الفضاء الدولية، حيث تلمع أقمار "ستارلينك" الصناعية كاللآلئ في مدارها، بينما يتدفق الشفق القطبي الأخضر تحتها كستارة من الضوء السماوي.

ووَثَّق رائد الفضاء في "ناسا" مرور قطار "ستارلينك" المكوَّن من 6750 قمرًا صناعيًا وسط الشفق القطبي، في مشهدٍ يشبه الحزام الصناعي الذي يطوّق الكوكب.

وقال دون بيتيت، وهو مصوّر محترف، إن الأقمار الصناعية المخصَّصة لتقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة ظهرت "واضحة جدًا" رغم وجود الأضواء الطبيعية للشفق، موضحًا أن العديد منها "كان ساطعًا مثل كوكب المشتري، حيث كانت تلمع من ثانية إلى عشر ثوانٍ متواصلة".

ويُعد هذا السطوع مصدرَ قلقٍ لعلماء الفلك، إذ يمكن أن تتداخل هذه الأقمار مع عمليات الرصد الفلكي، خاصة بعد إطلاقها مباشرة، عندما تظهر في شكل "قطارات" لامعة.

وجدير بالذكر أن أحدث رحلة فضائية لرائد "ناسا" دون بيتيت انتهت بعد 220 يومًا قضاها في الفضاء، حيث عاد إلى الأرض يوم عيد ميلاده السبعين (20 أبريل) على متن مركبة "سويوز" الروسية التي هبطت في سهول كازاخستان. وبعد عودته، شرع بيتيت في نشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها خلال مهمته، إذ لم يتسنَّ له مشاركتها أثناء وجوده في المحطة بسبب انشغاله المستمر بالأعمال والبحوث العلمية.

وتشير أحدث البيانات إلى أن شبكة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" تضم حاليًا نحو 8600 قمرٍ صناعي نشطٍ في المدار. ورغم أن هذه الأقمار توفّر خدمة إنترنت عالية السرعة للمناطق النائية، فإنها تثير مخاوف علماء الفلك بسبب سطوعها الشديد، خاصة في مراحل الإطلاق الأولى عندما تظهر في شكل "قطارات" لامعة يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة.

https://x.com/astro_Pettit?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975689151467938057%7Ctwgr%5E25c6fc2e8c1f807917e87043a95954c95faeea10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fspace%2F1720246-D8B1D8A7D8A6D8AF-D986D8A7D8B3D8A7-D985D8B4D987D8AFD8A7-D986D8A7D8AFD8B1D8A7-D985D8ADD8B7D8A9-D8A7D984D981D8B6D8A7D8A1-D8A7D984D8AFD988D984D98AD8A9%2F