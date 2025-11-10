روسيا تخطط لتحويل رمال القمر إلى مواد بناء باستخدام أشعة الشمس

يعمل فريق من الباحثين في جامعة باومان التقنية بموسكو على ابتكار جهاز قادر على تحويل رمال سطح القمر إلى مواد بناء، في خطوة تهدف إلى تسهيل إقامة المنشآت على سطح القمر مستقبلا، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأشار الباحث ميخائيل كودرياشوف إلى أن نقل مواد البناء من الأرض إلى القمر مكلف جدا ويتطلب موارد ضخمة، لذلك يركز العلماء على إنتاج الطوب مباشرة على سطح القمر باستخدام الموارد المحلية.

وقال كودرياشوف: "تكمن الميزة الرئيسية في الاستفادة من القدرة الشمسية المتوفرة بكثرة على القمر، إذ يمكن جمع الرمل وتسخينه بواسطة الشمس لإذابة المسحوق، وصنع طوبة متينة تُستخدم في بناء المنشآت القمرية، دون الحاجة لمصادر طاقة خارجية".

ويُذكر أن قنسطنطين رايكونوف، رئيس قسم أنظمة الفضاء للبحوث الأساسية والتطبيقية في المعهد المركزي للبحوث الهندسية، كان قد أعلن سابا أن روسيا ستنشر العناصر الأولى للمحطة العلمية الدولية على القمر خلال بعثات فضائية عامي 2033 و2034.

