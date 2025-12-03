تعامل مثل الآلات والمعدات.. وزير المالية: 5 % فقط ضريبة على الأجهزة الطبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه هناك 5 % ضريبة على الآلات والمعدات ومن العدالة أن تكون الضرائب على الأجهزة الطبية 5 % أيضا ويتم معاملتها مثل الآلات والمعدات .



وقال أحمد كجوك في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" كان عندنا مشكلة في الإعفاء الضريبي لبعض مستلزمات الصحة مثل لوازم أجهزة الغسيل الكلوي وندخلها في المنظومة كي تستفيد من الإعفاء الضريبي ".

وتابع كجوك :" نعمل مع وزير الصحة ووزير الاستثمار على المساهمة التكافلية في مجتمع الأعمال ونفكر في إعادة صياغتها وتكون نسبة من صافي الأرباح".

وأكمل وزير المالية :" نعمل على إصلاح إداري كبير في مصلحة الضرائب ونقوم بإحداث طفرة كبيرة في منظومة الضرائب ".

