الأشموني: السياحة والطيران ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

انتخب النائب أحمد السيد الأشموني، عضو مجلس النواب، أمينًا للسر بلجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس، مؤكدًا أن اللجنة تمثل أحد المحاور الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد "الأشموني"، في تصريح صحفي، أن انضمامه لهيئة مكتب لجنة السياحة والطيران المدني يعكس ثقة زملائه النواب، ويحمّله مسؤولية كبيرة للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن السياحة والطيران يمثلان ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقال النائب أحمد السيد الأشموني: «سأعمل من خلال اللجنة على دعم السياسات والتشريعات التي تستهدف تنشيط السياحة، وتحسين مستوى الخدمات السياحية، وتطوير منظومة الطيران المدني، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية».

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها مصر في مختلف المحافظات.