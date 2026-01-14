قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
برلمان

حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب الجبهة الوطنية، اختيار النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وذلك في إطار ترتيبات الحزب لتعزيز دوره داخل المؤسسة التشريعية وتفعيل الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اختيار النائب سليمان وهدان في ضوء خبراته البرلمانية الممتدة، ودوره البارز في العمل التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم أجندة الحزب تحت قبة البرلمان والتفاعل مع الملفات ذات الأولوية للمواطن المصري.

ويُعد النائب سليمان وهدان من أبرز القيادات البرلمانية، حيث شغل سابقًا منصب وكيل مجلس النواب، ويمتلك مسيرة سياسية وبرلمانية حافلة شهدت حضورًا مؤثرًا في مناقشات القوانين والتشريعات المختلفة، إلى جانب اهتمامه بملفات الخدمات العامة والقضايا المرتبطة بحياة المواطنين.

وأكد الحزب ، أن اختيار رئيس للهيئة البرلمانية يأتي ضمن توجهه لتوحيد الرؤى داخل البرلمان، وتعزيز التنسيق بين نوابه بما يضمن أداءً أكثر فاعلية، ويسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مسارات التنمية والإصلاح.

حزب الجبهة الوطنية النائب سليمان وهدان المؤسسة التشريعية البرلمان الخدمات العامة

