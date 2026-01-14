سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب

أعلن حزب الجبهة الوطنية، اختيار النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وذلك في إطار ترتيبات الحزب لتعزيز دوره داخل المؤسسة التشريعية وتفعيل الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اختيار النائب سليمان وهدان في ضوء خبراته البرلمانية الممتدة، ودوره البارز في العمل التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم أجندة الحزب تحت قبة البرلمان والتفاعل مع الملفات ذات الأولوية للمواطن المصري.

ويُعد النائب سليمان وهدان من أبرز القيادات البرلمانية، حيث شغل سابقًا منصب وكيل مجلس النواب، ويمتلك مسيرة سياسية وبرلمانية حافلة شهدت حضورًا مؤثرًا في مناقشات القوانين والتشريعات المختلفة، إلى جانب اهتمامه بملفات الخدمات العامة والقضايا المرتبطة بحياة المواطنين.

وأكد الحزب ، أن اختيار رئيس للهيئة البرلمانية يأتي ضمن توجهه لتوحيد الرؤى داخل البرلمان، وتعزيز التنسيق بين نوابه بما يضمن أداءً أكثر فاعلية، ويسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مسارات التنمية والإصلاح.