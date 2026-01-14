قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نواب البرلمان: الاقتراحات والشكاوى والتعليم والمحليات على رأس أجندة 2026

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، عقب فوزهم بمناصب قيادية داخل اللجان النوعية، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جادًا وتعاونًا كاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء البرلماني في الملفات الحيوية المرتبطة بحياة الشارع المصري.

وقال النائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، عقب فوزه بمنصب وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن انتخابه لهذا الموقع يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا يعتز به، مؤكدًا أن ثقة زملائه النواب تفرض عليه مضاعفة الجهد والعمل بكل إخلاص خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الداجن أن لجنة الإدارة المحلية تُعد من أهم اللجان داخل المجلس، نظرًا لارتباطها المباشر بالخدمات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن أولويات المرحلة القادمة تشمل تطوير منظومة المحليات، وتحسين جودة الخدمات، ودعم تطبيق اللامركزية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية عزمه العمل بروح الفريق الواحد مع رئيس وأعضاء اللجنة، والتعاون الكامل مع الجهات التنفيذية، متقدمًا بالشكر لزملائه النواب على ثقتهم، داعيًا الله أن يوفقه في أداء هذه الأمانة الوطنية.

وفي السياق ذاته، فاز النائب محمد عبد الله زين الدين بمنصب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الأول.

وقال زين الدين إن لجنة الاقتراحات والشكاوى تُعد من أهم أدوات التواصل بين البرلمان والمواطنين، حيث تختص بمناقشة طلبات واقتراحات النواب المعبرة عن مشكلات الدوائر، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول قريبًا لوضع خطة عمل واضحة والانطلاق فورًا في مناقشة الاقتراحات المقدمة.

وشدد زين الدين على أن الاقتراحات برغبة تمثل أداة رقابية فعالة، مشيرًا إلى حرص اللجنة على حضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماعات للوصول إلى توافقات عملية، مع التوصية بتنفيذ المقترحات بعد عرضها على الجلسة العامة.

من جانبها، أكدت النائبة عبير عطالله، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ملف التعليم يمثل حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة، مشددة على أن أي تقدم اقتصادي أو تنموي حقيقي يبدأ من منظومة تعليم قوية وعادلة ومتطورة.

وقالت عطالله إن لجنة التعليم تولي أولوية قصوى لتحديث السياسات التعليمية، وتطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، موضحة أن التحدي لا يقتصر على إتاحة التعليم، بل يمتد إلى ضمان جودته وقدرته على إعداد أجيال قادرة على التفكير والابتكار والمنافسة.

وأضافت أن التعليم أصبح أداة رئيسية لبناء الوعي والهوية الوطنية، مؤكدة أهمية الجمع بين العلوم الحديثة وترسيخ قيم الانتماء، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتوسيع التعليم التفاعلي والتعلم عن بُعد.

وشددت عضو لجنة التعليم على أن المعلم هو الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي ناجح، مطالبة بتحسين أوضاعه المهنية والمالية، وتوفير برامج تدريب مستمرة تواكب التطور التكنولوجي.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت النائبة عبير عطالله أن الاستثمار في التعليم هو الأكثر أمانًا واستدامة، قائلة:

«نحن لا نبني مدارس فقط، بل نبني عقولًا قادرة على حماية الوطن وصناعة مستقبله».

نواب البرلمان الاقتراحات والشكاوى أجندة 2026 والتعليم مجلس النواب المرحلة المقبلة السلطتين التشريعية والتنفيذية الملفات الحيوية المصري

