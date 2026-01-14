14 نائبا من الجبهة الوطنية ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان

في إطار تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، جرى اختيار عدد من نواب حزب الجبهة الوطنية لتولي مواقع قيادية داخل اللجان المختلفة، بما يعكس ثقة النواب في كوادر الحزب وخبراتهم البرلمانية، ودورهم في دعم العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.

وشملت الاختيارات:

• السيد القصير – رئيس لجنة الزراعة

• اللواء محمود شعراوي – رئيس لجنة الإدارة المحلية

• أحمد شلبي – رئيس لجنة الإسكان

• شريف باشا – رئيس لجنة الصحة

كما ضمت قائمة الاختيارات عددًا من نواب الحزب في منصب الوكيل، وهم:

• علاء فؤاد – وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

• محمد أمين الدخميسي – وكيل لجنة المشروعات

• عماد الدين حسين – وكيل لجنة الإعلام

• محمد طلبة – وكيل لجنة الشئون العربية

• أحمد فتحي – وكيل لجنة التضامن

• طارق محمدي – وكيل اللجنة الدينية

وفي منصب أمين السر، تم اختيار:

• مصطفى أيمن جبر – أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• أحمد حلمي – أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى

• محمد علي يوسف – أمين سر لجنة المشروعات

• إنجي مراد - أمين سر اللجنة الدينية

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية أن هذه الاختيارات تمثل مسؤولية جديدة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل لخدمة المواطن المصري، والمساهمة بفاعلية في مناقشة القوانين والملفات الحيوية داخل اللجان النوعية، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية ومتطلبات المرحلة المقبلة.