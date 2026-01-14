الجيش السوداني: حققنا نجاحات بجنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع

أكد الجيش السوداني، مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الدعم السريع خلال اشتباكات في جنوب كردفان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الجيش السوداني:" حققنا نجاحات ميدانية في ولاية جنوب كردفان ودمرنا عدد كبير من معدات ميليشيا الدعم السريع".

وفي وقت سابق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تناول مستجدات الأوضاع في السودان والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم مسار السلام ووقف التصعيد.

جهود السلام في السودان



وأكد وزير الخارجية أن انعقاد الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان يأتي بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار السودان والحفاظ على أمنه ووحدته.



وأوضح أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لحقن دماء السودانيين وخفض التصعيد، مشددًا على حرص القاهرة على التوصل إلى حلول سياسية تُنهي دائرة العنف وتخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ثوابت الموقف المصري



وجدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري، والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم القبول بأي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة السودانية، مؤكدًا أنه لا مساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وأي ميليشيات أخرى.