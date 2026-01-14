قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوضع بغزة| الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين.. والمنخفض الجوي يعمق المأساة

قطاع غزة
قطاع غزة
محمود محسن

 أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العائلات النازحة في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة بالحصول على مياه شرب نظيفة.

الفصائل الفلسطينية: نثمن دور مصر في دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته

ثمّن بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة دورَ مصر وقطر وتركيا والرئيس الأمريكي دونالد  ترامب على دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ذكر بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة، أنه جرى تم عقد اجتماع لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأعلن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة الدعم لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، إضافة إلى التأكيد على التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة الرئيس ترامب.

وأكد بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة على التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة الرئيس ترامب.

اقتلع الخيام من مكانها.. المنخفض الجوي يعمق مأساة الفلسطينيين في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة يعكس صورة مركبة من الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الفلسطينيون، سواء نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة أو بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن المنخفض بدأ بالانحسار تدريجيًا، إلا أن آثاره لا تزال واضحة على الأرض، حيث تهاوت آلاف الخيام في مناطق متفرقة، فيما غرقت خيام أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، ما فاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة.

وأضاف أبو كويك أن الأحوال الجوية تسببت أيضًا بسقوط عدد من الجدران على خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين، في ظل غياب أبسط مقومات السلامة. وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل صباح اليوم أحد الممرضين العاملين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أثناء محاولته الوصول إلى الأطراف الشرقية للمدينة للاطمئنان على منزله، حيث استهدفته طائرة مسيّرة بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

 القافلة الـ116 تضم أطنانا من المساعدات إلى أهالي غزة.. تفاصيل

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، أكد استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الأجواء الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة نتيجة منخفض جوي شديد البرودة.

وأوضح كمال خلال رسالة على الهواء، أن محافظتي شمال سيناء وقطاع غزة تأثرتا بالأمطار الغزيرة والرياح القوية، ما فاقم من معاناة النازحين، خاصة مع تضرر البنية التحتية وغرق عدد كبير من خيام الإيواء خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى تحرك القافلة رقم 116 من المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية إلى داخل القطاع عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، بإشراف الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع نظيره الفلسطيني، مضيفا أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الأساسية، تشمل الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الغذائية، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن مواد الإيواء الشتوية مثل الخيام والبطاطين والملابس الثقيلة، ومشتقات بترولية ضرورية لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات الكهربائية.

وأوضح أن هناك إصرارًا واضحًا من أطقم الهلال الأحمر المصري والمتطوعين على مواصلة العمل رغم الأمطار والبرد القارس، مشيرًا إلى استمرار الزيارات الدولية لمعبر رفح، والتي كان آخرها زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية، التي أشادت بحجم الجهود والتنسيق المصري.

القوى الفلسطينية مصر قطر تركيا فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

رئيس الرقابة المالية: وثيقة سند الملكية تختلف جوهريا عن التأمين التقليدي على العقارات

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 بـ 488 ريالا

جانب من الأعمال

محاور جديدة تفك الاختناقات المرورية بالجيزة.. عمرو بن العاص وكمال عامر نموذجًا .. تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد