الوضع بغزة| الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين.. والمنخفض الجوي يعمق المأساة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العائلات النازحة في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة بالحصول على مياه شرب نظيفة.

الفصائل الفلسطينية: نثمن دور مصر في دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته

ثمّن بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة دورَ مصر وقطر وتركيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ذكر بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة، أنه جرى تم عقد اجتماع لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأعلن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة الدعم لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، إضافة إلى التأكيد على التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة الرئيس ترامب.

اقتلع الخيام من مكانها.. المنخفض الجوي يعمق مأساة الفلسطينيين في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة يعكس صورة مركبة من الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الفلسطينيون، سواء نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة أو بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن المنخفض بدأ بالانحسار تدريجيًا، إلا أن آثاره لا تزال واضحة على الأرض، حيث تهاوت آلاف الخيام في مناطق متفرقة، فيما غرقت خيام أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، ما فاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة.

وأضاف أبو كويك أن الأحوال الجوية تسببت أيضًا بسقوط عدد من الجدران على خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين، في ظل غياب أبسط مقومات السلامة. وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل صباح اليوم أحد الممرضين العاملين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أثناء محاولته الوصول إلى الأطراف الشرقية للمدينة للاطمئنان على منزله، حيث استهدفته طائرة مسيّرة بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

القافلة الـ116 تضم أطنانا من المساعدات إلى أهالي غزة.. تفاصيل

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، أكد استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الأجواء الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة نتيجة منخفض جوي شديد البرودة.

وأوضح كمال خلال رسالة على الهواء، أن محافظتي شمال سيناء وقطاع غزة تأثرتا بالأمطار الغزيرة والرياح القوية، ما فاقم من معاناة النازحين، خاصة مع تضرر البنية التحتية وغرق عدد كبير من خيام الإيواء خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى تحرك القافلة رقم 116 من المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية إلى داخل القطاع عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، بإشراف الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع نظيره الفلسطيني، مضيفا أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الأساسية، تشمل الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الغذائية، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن مواد الإيواء الشتوية مثل الخيام والبطاطين والملابس الثقيلة، ومشتقات بترولية ضرورية لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات الكهربائية.

وأوضح أن هناك إصرارًا واضحًا من أطقم الهلال الأحمر المصري والمتطوعين على مواصلة العمل رغم الأمطار والبرد القارس، مشيرًا إلى استمرار الزيارات الدولية لمعبر رفح، والتي كان آخرها زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية، التي أشادت بحجم الجهود والتنسيق المصري.