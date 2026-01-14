قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمام الأكبر: غاية ما أطمح إليه نصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيا كان دينه أو اعتقاده
صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة
الرئاسة الفلسطينية تثمن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الفصائل والقوى الفلسطينية من القاهرة تدعو مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان
قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر
شيخ الأزهر: نحيي الشعب الأرجنتيني على مواقفه تجاه غزة ونتمنى من الدول تحمل مسئوليتها
شيخ الأزهر: مصر تواجه تحديات عالمية بحكمة وفرصة حوار وطني للتغلب على الأزمات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

محمود محسن

ثمّن بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة دورَ مصر وقطر وتركيا والرئيس ترامب على دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ذكر بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة، أنه جرى تم عقد اجتماع لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأعلن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة الدعم لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، إضافة إلى التأكيد على التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة الرئيس ترامب.

أكد بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة على التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة الرئيس ترامب.

