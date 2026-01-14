القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

ثمّن بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة دورَ مصر وقطر وتركيا والرئيس ترامب على دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ذكر بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة، أنه جرى تم عقد اجتماع لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأعلن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة الدعم لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، إضافة إلى التأكيد على التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة الرئيس ترامب.

