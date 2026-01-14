الصحة: مصر تسير في طريق تنازلي بوفيات الرضع وحديثي الولادة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسير في طريق تنازلي في وفيات الرضع وحديثي الولادة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أكد انخفاض كبير في وفيات المواليد.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وفيات الرضع التي تحدث في الشهر الأول من العمر، لها أسباب واضحة، وهي نقص وزن المولود والتشوهات ومضاعفات الولادة القيصرية والولادة في وقت مبكر.

وتابع المتحدث باسم وزار الصحة، أن الطفل عند ولادته في الأسبوع الـ 30 من الحمل يظل معرض للخطر أعلى من أي طفل مكتمل النمو حتى لو ولد في أكثر الأماكن رعاية.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن الولادة القيصرية غير المبررة طبيا هي بمثابة خطر على الجنين.