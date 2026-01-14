قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
أخبار البلد

حقيقة ما يثار حول زيادة معدلات وفيات الرضع في مصر.. الصحة ترد

عبدالصمد ماهر

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان د. حسام عبد الغفار حقيقة ما يثار حول زيادة معدلات وفيات الرضع في مصر... الواقع والعلم لا يدعمه.

وقال عبدالغفار رصدنا تداولت بعض المنصات أرقامًا تزعم حدوث ارتفاع حاد في معدلات وفيات الرضع بمصر خلال السنوات الأخيرة استنادًا إلى أرقام إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع ربط ذلك بأسباب اقتصادية وصحية.

الحقيقة

أولا:

لا يوجد تضاعف في وفيات الرضع، والمقارنات المتداولة تعتمد على اختلاف في منهجيات القياس. فبالنظر إلى المسوح الصحية من عام 2000 إلى 2025، يتضح انخفاض وفيات الرضع من 33 إلى 19.5 لكل ألف مولود حي، باستثناء ارتفاع طفيف مسجل عام 2021 من 22 إلى 25 لكل ألف، وذلك بسبب جائحة كورونا.

ثانيا:

بيانات البنك الدولي و (UNI IGME) تؤكد الانخفاض المتواصل في المعدلات. حيث تشير أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة لتقدير وفيات الأطفال (UNI IGME) إلى انخفاض مستمر في معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة في مصر على المدى المتوسط والطويل، بما يتسق مع الاتجاه العالمي، ولا تظهر أي تضاعف أو طفرة غير طبيعية.

استنادا لما سبق، لا يوجد تعارض بين البيانات المحلية والدولية. فالاختلاف الظاهري بين بعض النشرات المحلية الأولية والتقديرات الدولية ناتج عن اختلاف أدوات القياس والإطار الزمني المرجعي، وليس عن تناقض في النتائج، وهو أمر شائع في الدول التي تشهد تطويرًا في نظم التسجيل الحيوي.

رابعا:

تحدث أكثر من ثلثي وفيات الرضع خلال الشهر الأول من العمر فترة حديثي الولادة)، وترتبط أساسا بالأسباب الصحية التالية : الولادة المبكرة، ونقص وزن المولود، والتشوهات الخلقية، وكذلك مضاعفات مرتبطة بارتفاع معدلات الولادات القيصرية مثل متلازمة ضيق التنفس الوليدي. وهي أسباب لا ترتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية أو تكاليف الخدمات الصحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان د. حسام عبد الغفار

خامسا:

لا وجود لأوبئة أو فيروسات غامضة.

تخضع الأمراض التنفسية لدى الأطفال لنظم ترصد وبائي نشطة، ولم تسجل أي دلائل علمية على انتشار فيروسات غير معروفة. وتفسر الحالات المسجلة ضمن النطاق الوبائي المعتاد للإنفلونزا والفيروسات التنفسية الموسمية.

الخلاصة

الطرح المتداول يعتمد على قراءة غير دقيقة للأرقام وخلط بين مستويات التسجيل الإحصائي والتحليل الصحي.

تؤكد الأدلة العلمية والتقديرات الدولية أن الاتجاه العام لمعدلات وفيات حديثي الولادة والرضع في مصر هو اتجاه تنازلي، وأن أي نقاش مسؤول في هذا الشأن يجب أن يستند إلى البيانات الرسمية المعتمدة والمنهجيات العلمية السليمة.

