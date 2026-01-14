اللواء وائل ربيع: اجتماع الفصائل الفلسطينية أحد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إنّ اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يُعد أحد النجاحات المهمة التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة استضافت الفصائل الفلسطينية عدة مرات في الأشهر الماضية، في إطار جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بينها.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التحركات جرت بالتعاون مع الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر وتركيا، بهدف التوصل إلى رؤية فلسطينية موحدة، وهو العنصر الأهم والمفقود في اتفاق وقف إطلاق النار وخطته التنفيذية.

وأوضح ربيع أن الدبلوماسية المصرية ركزت بشكل أساسي على ضرورة وجود موقف موحد للفصائل الفلسطينية تجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن البيان الصادر عن اجتماع الفصائل تضمن نقاطًا إيجابية، أبرزها تأييد الفصائل لرؤى وجهود الوسطاء، ما يعكس نجاح الجهود المصرية في تحقيق توافق فلسطيني على استكمال تنفيذ الاتفاق، مشيرًا، إلى أن إعلان حركة حماس استعدادها لتسليم مؤسسات الحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط يمثل تطورًا إيجابيًا ونتيجة مباشرة لنجاح هذا الاجتماع.

وأكد ربيع أن التوافق الفلسطيني يجب أن ينصب على تشكيل لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة، موضحًا أن هناك مؤشرات غير رسمية على توافق واسع حول عدد من الأسماء المطروحة لعضوية اللجنة.