الفراعنة جاهزون.. انطلاق مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
لاعبو مصر يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة السنغال في ملعب ابن بطوطة| صور
اللواء وائل ربيع: اجتماع الفصائل الفلسطينية أحد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا
ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اللواء وائل ربيع: اجتماع الفصائل الفلسطينية أحد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا

غزة
غزة
محمود محسن

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إنّ اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يُعد أحد النجاحات المهمة التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة استضافت الفصائل الفلسطينية عدة مرات في الأشهر الماضية، في إطار جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بينها.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التحركات جرت بالتعاون مع الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر وتركيا، بهدف التوصل إلى رؤية فلسطينية موحدة، وهو العنصر الأهم والمفقود في اتفاق وقف إطلاق النار وخطته التنفيذية.

وأوضح ربيع أن الدبلوماسية المصرية ركزت بشكل أساسي على ضرورة وجود موقف موحد للفصائل الفلسطينية تجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن البيان الصادر عن اجتماع الفصائل تضمن نقاطًا إيجابية، أبرزها تأييد الفصائل لرؤى وجهود الوسطاء، ما يعكس نجاح الجهود المصرية في تحقيق توافق فلسطيني على استكمال تنفيذ الاتفاق، مشيرًا، إلى أن إعلان حركة حماس استعدادها لتسليم مؤسسات الحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط يمثل تطورًا إيجابيًا ونتيجة مباشرة لنجاح هذا الاجتماع.

وأكد ربيع أن التوافق الفلسطيني يجب أن ينصب على تشكيل لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة، موضحًا أن هناك مؤشرات غير رسمية على توافق واسع حول عدد من الأسماء المطروحة لعضوية اللجنة. 

وائل ربيع الفصائل الفلسطينية القاهرة مصر فلسطين

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

المخرج رامي إمام و الفنان محمد إمام

رامي إمام لصدى البلد: أستعد لعمل درامي مميز بعد رمضان |خاص

وفاء سالم تكشف كواليس مشهد مع صلاح عبد الله تحوّل من الدراما إلى الضحك في «الضحايا»

وفاء سالم تكشف كواليس مشهد مع صلاح عبد الله تحوّل من الدراما إلى الضحك في الضحايا

نيكول سابا و شريين عبد الوهاب

نيكول سابا تدعم شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة عبر فيسبوك

بالصور

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

