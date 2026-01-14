قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
توك شو

عضو المكتب السياسي لحماس: مستعدون لتسليم إدارة شئون غزة للجنة التكنوقراط

حماس
حماس
محمود محسن

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ اجتماعات الفصائل والقوى الفلسطينية المنعقدة في القاهرة تأتي في إطار متابعة القضايا المرتبطة بهموم الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة الاستمرار في الخطوات والمراحل المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انعقاد هذه اللقاءات على أرض مصر يعكس أهمية الدور المصري في جمع الفصائل الفلسطينية ومتابعة الملفات الوطنية الحساسة.

وتابع، أنّ النقاشات ركزت بشكل أساسي على ملف تشكيل اللجنة الإدارية، أو لجنة التكنوقراط، المكلّفة بإدارة شؤون قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا الملف جرى بحثه في مرات سابقة، إلا أن الاجتماعات الحالية شهدت تقدمًا ملموسًا وخطوات واضحة، بفضل الجهود المصرية، وبالتعاون مع الوسطاء القطريين والأتراك.

وأكد بدران أن الفصائل الفلسطينية شددت خلال الاجتماعات على ضرورة دعم ومساندة تشكيل لجنة التكنوقراط، معتبرًا أن الوقت قد حان لتتولى هذه اللجنة مسؤولياتها في إدارة قطاع غزة.

وأوضح أن حركة حماس أبدت استعدادها الكامل لتسليم جميع ما يتعلق بإدارة شئون القطاع إلى اللجنة في أقرب فرصة ممكنة.

وذكر، أن حركة حماس أكدت التزامها بأن تكون داعمة ومساندة لعمل لجنة التكنوقراط، بما يمكنها من أداء دورها المطلوب خلال هذه المرحلة، في إطار السعي لتثبيت وقف إطلاق النار، وتلبية احتياجات سكان قطاع غزة، وتعزيز الاستقرار في المرحلة المقبلة.

