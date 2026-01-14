البرغوثي: الموقف المصري الحازم منع التهجير وأفشل المخططات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّه يتم التركيز في هذه المرحلة على ضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف التعديات التي تجري، وضمان تشكيل اللجنة وأن تبدأ فعلياً بالعمل لضمان وصول المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة ونضمن البدء بعملية إعادة الإعمار.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأمر الجوهري سياسياً في هذا الذي يجري أنه يمثل دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني وإفشال مؤامرة التطهير العرقي التي كانت الهدف المركزي للعدوان على الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى، والتي أُفشلت بسبب الموقف المصري الحازم الرافض للتهجير، وتُفشل الآن بفضل هذه الجهود التي تجري لدعم بقاء وصمود الناس في الظروف القاسية والصعبة التي يعيشون بها.

وتابع: "وأنا أضيف إلى ذلك أنه كان في أيضاً ذكر وحديث عما يجري في الضفة الغربية ومحاولات فرض هذا التوسع الاستيطاني الخطير وجرائم إرهاب المستوطنين، وأهمية أن يجري التصدي لكل ذلك لحماية أيضاً صمود وبقاء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضًا".

وحول أبرز التحديات، قال: "أنا برأيي أهم عقبة كانت وما زالت الموقف الإسرائيلي، الذي حاول أن يعطل ويؤخر الدخول في المرحلة الثانية، والآن نحن ندخل في هذه المرحلة لأن المجتمع الدولي حسم أمره في هذا الاتجاه ولم تعد إسرائيل قادرة على وقف ذلك".

وأردف: "ولكن أكثر ما نخشاه العقبات التي قد تضعها إسرائيل في وجه عمل اللجنة، وفي وجه ما نقوم به من جهد لكي يكون هذا العمل عمل فلسطيني من أهل غزة ولصالح أهل غزة".