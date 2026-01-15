قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور

ايهاب عيد   -  
رنا جمال

أعلن الكاتب الصحفي أحمد موسى أن كتاب "أسرار" بدأ الكتابة فيه منذ عام 2011، حيث كتب منه صفحة ونصف وقتها، مفقط ثم بدأ استكماله والكتاب يوثق الفترة من 2005 حتى 2025، وما جرى خلالها من أحداث خلال الفترة من عامي 2011 و2013.

وأوضح موسى خلال حفل توقيع كتاب «أسرار»، في قاعة البانوراما بمنى مؤسسة الأهرام في حضور نخبة من الوزراء والشخصيات العامة، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين. أن «أسرار» يحتوي على معلومات تُنشر للمرة الأولى، و العمل عليه استغرق جهدًا كبيرًا، حيث كان يخصص مدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، معربًا عن سعادته البالغة بصدور الكتاب.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية إن الكتاب جهد عظيم ومعلوماته قيمة، ويمثل شهادة شاهد عيان على أحداث جسام شهدتها الدولة المصرية.

وأكد وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة إن كتاب «أسرار» للإعلامي أحمد موسى يُعد مرجعًا مهمًا للأجيال القادمة، وكذلك لمن عاصروا المرحلة التي يتناولها الكتاب، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة ستظل تمثل خطرًا حقيقيًا يهدد استقرار الأوطان.

أحمد موسى يطلق كتابه الأول

يذكر أن الإعلامي أحمد موسى وقع عقد كتابه الجديد مع مركز الأهرام للترجمة والنشر، والذي وثّق من خلاله عددًا من الوقائع التاريخية المهمة في تاريخ الدولة المصرية، إلى جانب تسليط الضوء على محاولات استهدافها، في عمل يُعد إضافة نوعية للمكتبة السياسية والفكرية، ومرجعًا للأجيال القادمة.

كان الإعلامي أحمد موسى قد أعلن، في وقت سابق، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، عن صدور كتابه الجديد خلال شهر يناير الجاري، ويتضمن عددًا من الوقائع والملفات المرتبطة بمحاولات استهداف الدولة المصرية.

وكشف الكتاب عن تفاصيل متعددة تتعلق بتلك المحاولات، مقدمًا قراءة تحليلية وتوثيقية تسهم في فهم السياقين السياسي والأمني لتلك المرحلة، مدعومة بمعلومات وشهادات موثقة.

وتطرق أحمد موسى، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إلى بعض محاور الكتاب، مؤكدًا أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك روى له تفاصيل ما جرى يوم الثاني من أكتوبر عام 1973، وما دار من حديث بينه وبين الفريق أول أحمد إسماعيل، وهي الوقائع التي تناولها الكتاب باعتبارها شهادات مهمة عن تلك الفترة.

وأوضح موسى أن الفريق أول أحمد إسماعيل تحدث مع اللواء حسني مبارك، قائد القوات الجوية آنذاك، في الثاني من أكتوبر، مؤكدًا أن الدولة كانت تعمل بكامل طاقتها وتستعد للمعركة، في إطار ما كشف عنه الكتاب من معلومات غير مسبوقة.

ويُعد الكتاب إضافة بارزة للمشهد الثقافي والسياسي، لما تضمنه من توثيق وتحليل ووقائع تاريخية تسهم في تعزيز الوعي العام استنادًا إلى مصادر وشهادات موثوقة.

