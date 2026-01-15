وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تهنئ الرئيس السيسي بحلول ليلة الإسراء والمعراج

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج .

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بحلول الإسراء والمعراج .

وأضافت الدكتورة منال عوض : داعين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية ، وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين … وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام