جميل عفيفي: أحمد موسى رمز الأهرام.. ويبذل جهدا كبيرا لتوثيق تاريخ الجماعة الإرهابية

علق جميل عفيفي رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، على توقيع الإعلامي أحمد موسى اول كتاب له " أسرار " داخل مؤسسة الأهرام .



وقال جميل عفيفي في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أشكر الأستاذ أحمد موسى على ثقته في مركز الاهرام للترجمة والنشر لطباعة كتابه أسرار ".

وتابع جميل عفيفي:" أحمد موسى هو رمز من رموز مؤسسة الاهرام ويتمتع بالاخلاق والمهنية واحترام الزملاء ويقوم بجهود لتوثيق تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية ".

وأكمل جميل عفيفي:" أحمد موسى كان له دور مهم في إحداث اتزان داخل جريدة الاهرام قبل وبعد 2011 ".



ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى :" أنا عملت الكتاب عشان الناس تعرف وتقرأ ومؤسسة الاهرام مش خسرانة لكنها كسبانة من قبل ما الكتاب يطبع وينزل السوق وسيكون هناك توزيع للكتاب داخل وخارج مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كتابي "أسرار “ للقراءة وتوثيق مرحلة خطيرة ودقيقة في تاريخ بلدنا وهي الفترة من 2005 وحتى 2025 ”.



